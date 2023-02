Quilmeña tiene leucemia y peligra su vida: pide ayuda

Beatriz Matera, tiene 57 años y padece leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer que se inicia en las células de la médula ósea. Si bien lleva dos años realizándose un tratamiento en Barcelona, podría perderlo, ya que el laboratorio que financia el tratamiento no pagará más el departamento donde está alojada en España.

La mujer es una psicopedagoga especializada en autismo que vive en Quilmes Oeste, y atraviesa esta enfermedad desde el año 2017. En diálogo con el sitio Primer Plano Quilmes, Emilio, su hijo, comentó que «hizo varios tratamientos, llegó a tener un transplante pero no se pudo curar. Luego de eso ya no había tratamiento disponibles en Argentina que garantizaran posiblidades de vida y tres médicos (su hematólogo del Hospital Rossi, un especialista del Hospital Austral y una especialista de Fundaleu) coincidieron en que una posiblidad eran que ingresara a un procologo de investigación y se sometiera a un tratamiento experimental, donde ensayan con una droga o varias como posible tratamiento».

El tratamiento se realiza en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, en España, y los voluntarios para someterse a él tenían cubiertos todos los gastos médicos y de alojamiento.

Hace días, le comunicaron a la familia que el laboratorio que financia el tratamiento no va a pagar más el departamento donde se está alojando la vecina de Quilmes. «Cuesta poco más de 1000 euros y no lo podemos pagar, pero no queremos que pierda el tratamiento», manifestó angustiado Emilio.



La familia inició una colecta solidaria para tratar de conseguir los fondos que le permitan a la mujer seguir luchando contra la enfermedad durante los próximos seis meses, que serán claves para determinar si su organismo asimila o rechaza la droga que prueban en ella y tener una oportunidad de vivir.

Cómo ayudar a Beatriz

Para ayudar a la mujer, se pueden hacer donaciones por transferencia bancaria:

CBU: 0140027403508753418174

ALIAS: MANI.TORNEO.FLANCO

TITULAR: BEATRIZ ALICIA MATERA

O comunicarse al teléfono 1141579131 (Emilio)

