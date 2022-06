Quilmeño campeón de Taekwondo en Europa

Daniel Escobar regresó de Bulgaria con cuatro medallas para la selección Argentina de Taekwondo, luego de haber participado del Open European Cup.

Nuevamente un quilmeño representa al país y hace enorgullecer a la ciudad. En esta oportunidad, el joven deportista obtuvo la medalla dorada en «Formas» con la Selección Argentina, medalla de plata en «Lucha Individual hasta 56 kg» y dos de Bronce en «Formas II Dan» Individual y «Luchas» con la Selección Argentina, en la competición que tuvo lugar días atrás en Sofía, Bulgaria.

«Estoy muy agradecido por esta gran oportunidad. Compartiendo junto a un equipo único que estuvo desde el día uno peleando por lograr esto, que se esforzó y dio todo para cumplir el sueño que teníamos», comentó Daniel en sus redes sociales.

Y destacó a sus representantes. «Quería agradecer a todo el cuerpo técnico por confiar en mi y elegirme para representar a la Argentina junto a excelentes personas. También agradecer a mi familia que estuvo acompañándome desde el día uno, que se banco horas de entrenamientos, viajes y me ayudo a cumplir mi objetivo. A mi entrenador @martin.gadeagmg por guiarme y acompañarme en cada paso, a todos mis compañeros que pusieron el cuerpo y me bancaron a la distancia, a los alumnos y padres de toda la Sede Quilmes GMG que me estuvieron alentando y mándame las mejores energías».

«Gracias infinitas a todos los que pusieron su granito de arena y me ayudaron a cumplir otro de mis sueños, estos logros también son de todos ustedes que me ayudan a crecer día tras día», concluyó el deportista, que celebrará la obtención de cuatro premios.

