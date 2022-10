Quilmeño se cayó y se fracturó la tibia y peroné: necesita una prótesis de urgencia

Un hombre sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné cuando se cayó en el patio de su casa de Quilmes Oeste. Ahora se encuentra con tutores en la pierna pero necesita una prótesis de urgencia ya que el proceso de recuperación será muy extenso y vive el día a día con lo que recauda trabajando como taxista. «Nos dijeron que la prótesis la dan gratis, pero tarda mucho. Necesitamos agilizar los tiempos, porque si la queremos hoy mismo necesitamos 250 mil pesos, y se nos hace imposible pagarla con lo que ganamos», comentó su pareja a InfoQuilmes.

Carlos estaba junto a su esposa en su casa de Quilmes Oeste en una tarde de domingo, cuando se dieron cuenta que la puerta principal estaba trabada. «Él decidió salir por otro lugar y saltar una pared de nuestra propiedad para poder destrabar la puerta desde afuera, pero cuando dio el salto (de no más de un metro y medio), cayó mal y se fracturó la pierna», comentó Jorgelina.

El momento de mayor tensión fue cuando se dio cuenta que la fractura era expuesta, ya que su hueso fracturado llegó a romper su pantalón y sobresalía para afuera. «Llamamos a la ambulancia, que no venía, hasta que me terminé comunicando con los Bomberos, quienes llamaron al SAME y llegaron rápidamente», detalló.

Allí lo llevaron al Hospital de Quilmes, donde le pusieron unos tutores y volvió a su casa. Ahora, deberán pedir al Ministerio de Salud, la prótesis que necesita, la cual es gratuita, pero cuyo proceso de entrega es muy duradero. «Necesitamos que se agilicen los procesos, ya que cada día que pasa es un día perdido de trabajo de ambos, y nosotros vivimos de eso. Si yo tuviera que comprarlo hoy, me resultaría imposible, ya que con nuestros ingresos sólo nos alcanza para comer», agregó la mujer.

En tanto, este jueves se encontrará con el traumatólogo que lo operará, y le dará toda la documentación para que pidan la prótesis al Ministerio de Salud.

Periodista – Te invito a seguirme en mis redes