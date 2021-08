Quilmes: Por un error en la carga de datos recibió la segunda dosis de otra vacuna

Cecilia Flores (32) denunció públicamente que por un error humano en la carga de datos le dieron dos dosis distintas de la vacuna contra el COVID-19. “Primero me colocaron Astrazeneca y después Sinopharm”, contó en exclusiva a InfoQuilmes.

«En el día de ayer tuve turno para la segunda dosis contra el COVID en el Vacunatorio del CIC La Paz. Yo le había comentado a la enfermera que tenía aplicada la Astrazeneca y nunca me contestó» comenzó relatando Cecilia, que una vez vacunada y mientras esperaba que le otorguen el carnet de vacunación se acercó el organizador y les indicó a todos los pacientes que en el CIC solamente aplicaban la vacuna de Sinopharm. «Me pareció muy raro porque mi carnet pasó por las manos de varias personas como filtro antes de llegar a la enfermera, no leyeron nada. Muy precarizado el lugar y cero contención del organizador, que cuando me acerqué a preguntarle no me dio ninguna explicación, me trató de alterada y ni siquiera me pidió disculpas por su error» expresó enfurecida la denunciante.

Al llegar a su casa se comunicó telefónicamente con el 148 y le informaron que en el sistema provincial de salud figuraba que tiene aplicadas las dos dosis de Sinopharm, contradiciendo como puede verse en la imagen lo expuesto en el carnet de vacunación que le otorgaron. «Nadie me da ninguna explicación y no sé que tengo en mi cuerpo» manifestó con preocupación en sus redes sociales.

Durante la tarde de este jueves, desde la Secretaría de Salud de Quilmes se comunicaron con Cecilia y le explicaron que se trató de un error humano en el vacunatorio del Parque de la Cervecería, lugar donde se aplicó la primera dosis. «Me dieron la Astrazeneca pero en el sistema cargaron la Sinopharm» relató la joven. Mientras tanto, su caso quedó en seguimiento y lo elevaron al sector de epidemiología de la Provincia. «Se van a estar contactando por si tengo alguna reacción. Me comentaron que hubo varios casos similares. Recomiendo que la gente que se vaya a vacunar llame previamente al 148 y averigüe bien que dosis le tocó. Es posible el error humano pero no es la idea, más si es algo experimental y está en juego la salud» concluyó Cecilia, que aceptó las disculpas del Municipio: «Una vez conocido el caso se comunicaron conmigo rápidamente y fueron muy amables» indicó, mientras que aprovechó el llamado para reportar el maltrato que sufrió de parte del organizador en el CIC de La Paz.