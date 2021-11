Remolcachorros robaron un Renault 12 de colección en Quilmes Oeste

Dos delincuentes se robaron un Renault 12 remolcándolo con una camioneta de la puerta de una casa en Quilmes Oeste. Su dueño está desesperado por encontrarlo ya que se trata de un vehículo que, por su impecable estado, califica como «de colección».

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del lunes en la calle Luis Agote entre Gral. Acha y Juan B. Justo. Los dos ladrones se movilizaban en una Renault Kangoo y cuando vieron el auto lo empujaron unos metros hasta la esquina para «trabajar» con mayor tranquilidad.

«Se ve que deben vivir cerca porque fueron a buscar una soga para remolcarlo y volvieron», indicó Facundo, el dueño del auto, en diálogo con InfoQuilmes. Según quedó registrado por una cámara de seguridad vecinal, uno de los ladrones se encargó de atar el paragolpes del rodado al gancho y así consiguieron llevárselo.

La denuncia por el robo fue radicada por el propietario en la Comisaría Novena de Quilmes. No obstante, la víctima pide colaboración para encontrarlo por lo que el vehículo significa para él: es fanático del modelo y hace sólo tres semanas había cumplido el sueño de comprarlo. Este Renault 12 del año 1988 tiene apenas 55.000 km y está completamente original.

«La patente es RTT 029. Como es un auto viejo no te lo aseguran, por lo que necesito encontrarlo. Además es inconseguible en ese estado. Después del robo me dirigí al Centro de Monitoreo Municipal, pero no me quisieron mostrar las cámaras porque necesitan la orden de un fiscal», lamentó Facundo, que lleva una incansable búsqueda del coche de sus sueños que le fue robado de la puerta de su casa.