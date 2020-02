Rescataron a la fuerza a perro desnutrido y piden colaboración para ayudarlo

Un perro en avanzado estado de abandono en el patio de un hogar de Quilmes Oeste (Catamarca entre Andrés Baranda y Marcelo T de Alvear) fue rescatado en la tarde de ayer por un grupo de vecinos que advirtieron el sufrimiento del animal.

«Hace varios días que vemos que Kato (como lo bautizaron) no tenía comida ni agua y lo dejaban en la intemperie. No lo podíamos sacar porque el dueño es un violento, pero hoy nos juntamos con un grupo de vecinos y lo sacamos a la fuerza« relató uno de los jóvenes que participó del rescate.

Tras ser rescatado, Kato fue llevado a la ONG quilmeña «Ser Animal», que se está ocupando de costear el tratamiento médico que está recibiendo en la veterinaria. «Tiene señales de un abandono terrible, está flaco, deshidratado y con el bazo inflamado. No se sabe que tiene, pero lo que es seguro es que no come ni toma agua hace muchísimo tiempo» informaron Laura y Yanina, responsables de la asociación protectora de animales.

Según el diagnóstico médico, Kato deberá permanecer internado varios días más realizándose distintos estudios, por lo que solicitaron la colaboración de todos para ayudar a solventar los gastos que, en tan sólo un día, superan los $7.000.

Si queres colaborar podes hacer transferencia a la siguiente cuenta:

Caja de Ahorro $ 0530/01126984/02

Titular Cuenta Destino BUFANIO YANINA GABRIELA

CBU del Beneficiario 0150530601000126984029

CUIT/CUIL/CDI/DNI del Beneficiario 27304655955

Entidad del Beneficiario ICBC

O también podes asumir el padrinazgo de la mascota abonando por MercadoPago: