Revelan que el ladrón de Grido había robado dos veces una carnicería en Bernal

Tras la repercusión pública que tuvo el asalto a la sucursal de Heladerías Grido, situada a una cuadra de la Comisaría del barrio La Cañada, otro comerciante reconoció al ladrón como el que robó dos veces su carnicería en Bernal Oeste. La Policía trabaja aún en las investigaciones para dar con el malviviente.

Cabe recordar que el domingo 16 de enero alrededor de las 16.30, un delincuente ingresó a la sucursal Grido de Av. Mosconi y La Rioja, a cien metros de la Comisaría Quinta de Quilmes Oeste. A punta de pistola amenazó a los tres empleados del local, robándoles los teléfonos celulares y unos $8.000 de la caja registradora, para luego huir en un Ford Focus.

Sin embargo, este no sería el primer hecho delictivo que comete este hampón, ya que ahora otro comerciante lo reconoció como quien asaltó dos veces su granja en la calle Cerrito entre Victorica y Fleming, a unas 15 cuadras de la heladería. La primera vez que entró al comercio fue el 24 de agosto minutos antes de las 15: pidió algo para comprar y aprovechó un descuido del cajero para tomar el celular que había quedado sobre el mostrador, para luego escapar disimuladamente.

Dos meses después, el 19 de noviembre, regresó y fue aún más violento. Ahora ya no usaba ardides para engañar a sus víctimas y ya no fue un hurto simplemente. Ese día directamente extrajo un revólver y amenazó a los empleados de la granja, exigiendo que entregaran el dinero de la caja registradora. Se llevó unos $15.000 y el teléfono celular nuevo que el chico había repuesto comprándolo en cuotas, y en ambas ocasiones se movilizó en el mismo Ford Fiesta.

Sebastián, dueño de la carnicería robada, señaló a InfoQuilmes que luego de los hechos su empleado renunció por miedo a la situación de inseguridad. “Cuando vi el video de Grido me di cuenta enseguida que era el mismo que nos robó a nosotros. Te da impotencia ver que el tipo anda por la calle como si nada, robando por todos lados y no sabés cómo puede actuar. Esperemos que lo agarren pronto, ya estamos muy expuestos todo el tiempo. No se puede más así, la zona es tierra de nadie y los motochorros andan como si nada”, lamentó el hombre.