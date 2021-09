Revoleó la cartera para que no se la roben: Le pidió perdón a los ladrones

Dos delincuentes intentaron asaltar a una joven que caminaba por las calles de Barrio Parque Bernal. La víctima reaccionó instintivamente revoleando su cartera por encima de las rejas de una casa y terminó pidiendo perdón a los ladrones, temiendo por represalias.

El hecho de inseguridad ocurrió en la tarde de este miércoles, alrededor de las 19, cerca del cruce de las calles Carabelas y Pueyrredón. Daniela, que vive a apenas seis cuadras de donde fue atacada, relató que los robos en la zona “son cosa de todos los días”.

“Cuando estaba por doblar hacia San Martín vi a unos metros a dos chicos caminando y hablando. En un momento uno le dijo al otro ‘ahora’ y entonces me di cuenta de que me iban a robar. No sé por qué me salió revolear la cartera, la verdad es que ni me había dado cuenta de que la casa tenía rejas, ni nada”, relató en diálogo con el periodista Cristian Pacheco por Radio WEN.

Los malvivientes se le acercaron igual y le reclamaron: “Dame el celular, dame lo que tengas”. La chica terminó por pedirles perdón por tirar la cartera “porque en realidad lo que quisiera haber hecho era dársela y que se fueran”. Fue mientras que uno de los cacos revisaba a la joven que una vecina salía con el auto de su casa y se percató de la situación. De inmediato activó la alarma vecinal, lo que puso en fuga a los bandidos.

“Si pudiera pedirle algo a las autoridades municipales del área de Seguridad sería poder salir y volver a mi casa. En lo primero que pensé fue en mi hijo, y en la posibilidad de no volver. Les pediría que por favor hagan algo para solucionar este problema. No entiendo cómo cada vez hay más patrulleros en la calle y pasan cada vez más cosas. Para las elecciones hay móviles por todos lados, pero los hechos de inseguridad siguen pasando”, criticó.