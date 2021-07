Roba ruedas atacan en La Colonia

Un vecino del barrio de La Colonia, en Quilmes Oeste, sufrió el robo de tres ruedas de su coche, que por motivos de seguridad personal había dejado estacionado en la calle durante la noche. Aseguran que en la zona este tipo de ilícitos es “moneda corriente”.

Según indicó la víctima a InfoQuilmes, la noche anterior al hecho había llegado tarde a su domicilio, situado en Aristóbulo del Valle y Gran Canaria, por lo que decidió no entrar su vehículo Citroën Aircross en la cochera para hacer más rápido el ingreso. Durante la madrugada, delincuentes aprovecharon para sustraerle tres ruedas: una delantera, una trasera y la de auxilio.

“Esta situación me complicó bastante porque me dejó varios días sin auto. Al menos justo por estos días estamos en vacaciones de invierno y no hay que llevar a los chicos a la escuela, pero me generó un gasto adicional en remis para poder moverme al trabajo, sumado al tramiterío con el seguro para poder reponer los neumáticos”, lamentó el vecino afectado, al tiempo que señaló que dos semanas antes otro rodado de la cuadra sufrió un robo similar.