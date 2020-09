Robaron patrimonio histórico del Museo Fotográfico de Quilmes

El Museo Fotográfico de Quilmes sufrió un gigantesco robo de cámaras antiguas y computadoras, entre otros objetos valiosos y costosos.

Durante la tarde del lunes, delincuentes forzaron las puertas del Museo Fotográfico de Quilmes, ubicado en la calle 25 de Mayo 218, entre Brown y Lavalle de Quilmes Centro. Allí robaron 64 cámaras que estaban exhibición, 3 de galería, 20 push, 3 computadoras y una antigua cámara de playa. Según la información que trascendió. el cuidador municipal, no se encontraba en el lugar al momento del hecho.

Los efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado al 911, que lo habría realizado la directora del Museo, Gabriela Manzo, quien cuando llegó, advirtió el robo de los elementos. No se violentaron las entradas, salvo una puerta trasera que da a un patio. El lugar no cuenta con alarma, sin embargo, sobre la vereda hay una cámara de seguridad que no se sabe aún si funciona.

El Museo cuenta con un cuidador, pero en el momento en que la directora ingresó al mismo y advirtió la falta de los elementos, no se encontraba allí.

La información de una fuente, señala que en un momento determinado, el trabajador, identificado como Néstor Gorosito, apareció, pero al advertir la presencia de la policía en el lugar, salió corriendo. Allí fue interceptado y al preguntarle qué estaba haciendo, respondió que «estaba realizando una changa».

La Fiscal Ximena Santoro de la UFIyJ nº7 intervino en el caso e indagará las cámaras de seguridad de la zona a fines de dar con el culpable.