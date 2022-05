Saquean un comercio en Quilmes centro y se llevan más de $300 mil en mercadería

Un local de venta de artículos de belleza para uñas y pestañas ubicado en pleno centro de Quilmes fue víctima de un delincuente que arrancó la reja, rompió la vidriera y se llevó gran cantidad de mercadería. La dueña estimó el botín en unos 300.000 pesos, más los daños provocados, todo justo un día después de festejar el aniversario del comercio.

El hecho de inseguridad que dejó en jaque a otro emprendimiento quilmeño ocurrió en los primeros minutos del domingo, alrededor de las 0.30, en el local Silvina Tauro de la calle Moreno entre Alsina y Videla. En el video captado por la cámara de seguridad del lugar puede verse al malviviente pasando varias veces por la puerta, hasta que finalmente arranca la persiana enrejada con sus propias manos y accede tras romper la puerta de vidrio.

Cerca de tres minutos se tomó el ladrón para saquear las estanterías, guardando todo lo que podía en una bolsa y lo que no al piso. Lo insólito es que mientras todo esto ocurría y la alarma sonaba, un transeúnte pasó por la puerta y, o bien no se percató de que estaba presenciando un robo o bien decidió simplemente no intervenir.

“Fue maldad pura. No se llevó nada más que mercadería. El celular, la computadora, impresora y el parlante quedó todo ahí. Ni siquiera la plata de la caja se llevó. Sentimos mucha bronca y tristeza, ya que el sábado festejamos el aniversario del local, salimos por eso al centro y terminamos así”, lamentó una de las empleadas. Asimismo, los propietarios indicaron a InfoQuilmes que calculan que el delincuente se llevó “más de $300.000 de mercadería, pero perdimos además otros 50 mil entre vidriera, persiana y vinilo que había”. A raíz de lo ocurrido, el local atenderá al público desde la puerta hasta tanto puedan terminar de reparar los daños.