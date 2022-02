Saquearon y destrozaron un jardín de Quilmes por segunda vez en 20 días

El Jardín de Infantes Nº 946 ubicado en el barrio de Villa Luján fue robado y vandalizado por segunda vez en tres semanas. Los directivos denuncian que no tienen seguridad y que es «un jardín olvidado», ya que reclamaron muchas veces y no obtuvieron respuestas.

El instituto ubicado en las calles Mozart y Balcarce, de Quilmes Este, amaneció con puertas y portones rotos, armarios revueltos y con gran cantidad de faltantes en elementos de tecnología que utilizaban los niños. Fue la auxiliar del Jardín, quien encontró en la mañana de este lunes, el portón principal roto y se llevó la ingrata sorpresa del lamentable hecho que vuelve a ocurrir.

Los delincuentes se robaron un televisor, DVD y computadoras, entre otras cosas. «Es lo único valioso que tenían los nenes para usar, este es un jardín olvidado», lamentó una de las encargadas del lugar.

Y agregó que están cansados de hacer reclamos y que no les den una respuesta: «nadie se hizo cargo de nada, hace veinte días nos rompieron los portones y las rejas de las ventanas para entrar, pedimos cámaras y alarmas pero nadie nos escuchó». «En la esquina hay una cámara de seguridad municipal pero enfoca a una casa y no al Jardín, ya no sabemos qué hacer para que nos ayuden», culminó.

