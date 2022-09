Se escondieron en un supermercado para pasar la noche y fueron denunciados

Dos jóvenes pasaron la noche en el supermercado Jumbo, y fueron denunciados por las autoridades de la empresa por «violación de domicilio». Los muchachos jugaron a la pelota, anduvieron en bici por los pasillos y durmieron entre las góndolas hasta las siete de la mañana, cuando se entregaron a la seguridad.

El insólito episodio ocurrió durante la noche del martes en el Jumbo de Quilmes Oeste, ubicado en Av. Calchaquí 3950, cuando dos amigos decidieron esconderse entre las góndolas para pasar la noche. En un video publicado en redes sociales se los ve usando los carritos, jugando al fútbol y andando en bicicletas.



Si bien trascendió en diferentes medios, que la motivación de los jóvenes fue hacerlo en señal de protesta porque no les vendieron figuritas, InfoQuilmes se comunicó con uno de ellos y se aclaró que no fue por esta razón. «Se nos ocurrió más que nada por la experiencia pero no hubo ningún motivo en específico y ninguna intención de maldad, nunca fue para protestar por la falta de figuritas como se dijo«, señaló.

Los chicos pasaron la noche en una suerte de «escondite» que armaron en la sección de limpieza, creando una pared con los rollos de cocina y dejando un espacio para ellos. «Nadie logró encontrarnos, nos entregamos solos antes de que todo se fuera de las manos. Después la seguridad de Jumbo notificó a la policía sobre lo sucedido y nos llevaron a la comisaría«, agregó.

A pesar de la «experiencia» que quisieron tener, y luego de pasar la noche allí dentro, las autoridades de Jumbo decidieron denunciarlos penalmente por «violación de domicilio».

Luego de ser denunciados, el joven aclaró que «en ningún momento de la noche dañamos instalaciones del lugar ni tuvimos la intención de hacerlo».



«Lo que hicimos lo hicimos sin saber que podría haber causado tanto problema o revuelo.No estamos orgullosos de lo que hicimos ni motivamos a que otros chicos lo realicen», concluyó.

