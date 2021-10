Se incendió un departamento en la peatonal: Inquilinos agradecieron a los Bomberos

Un incendio destruyó un departamento sobre la Peatonal Rivadavia de Quilmes. El siniestro ocurrió anoche pasadas las 23 horas en un edificio de 14 pisos ubicado en la calle Rivadavia y Moreno, al lado de la sucursal de Frávega.

Por causas que se intentan esclarecer, el fuego afectó a uno de los departamentos del 1° piso provocando que los daños fueran casi totales. Sin embargo, gracias al rápido accionar de los Bomberos lograron salvarle la vida al perro que vivía allí con sus dueños y que había quedado atrapado entre las llamas.

Dos dotaciones contra incendios de los Bomberos Voluntarios de Quilmes trabajaron en el luga, mientras que una unidad de rescate de la institución evacuó todos los pisos. Si bien afortunadamente no se registraron heridos, varias ambulancias del SAME debieron atender a los habitantes del edificio, la mayoría de ellos personas de avanzada edad con crisis de nervios.

«Tocaron el timbre desenfrenadamente y pensé que estaban robando, hasta que el bombero me gritó que salga. Lo primero que pensé es en llevarme a los gatos pero no tenía cómo hacerlo. Sentía que me moría de miedo y angustia de perder todo y no poder sacar a mis mascotas. Agradezco al bombero que vino a ayudarme y me tranquilizó. Todo el equipo de los Bomberos de Quilmes es maravilloso. No tengo palabras para agradecer la contención y el profesionalismo que tuvieron» relató la ex concejal de Juntos, Jorgelina Kos Grabar, quién vive en uno de los departamentos y fue una de las vecinas evacuadas.

#incendio generalizado en dpto de 1° piso. Extinguido. Sin heridos

SAME realizó control preventivo a los vecinos Evacuados. https://t.co/fK7pCBARQD — Bomberos Vol Quilmes (@BomberosQuilmes) October 10, 2021