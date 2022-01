Se multiplican las denuncias por hackeos de Whatsapp: Cómo evitarlo

Al menos un centenar de vecinos del distrito advirtieron en las últimas horas que sus cuentas de Whatsapp fueron hackeadas para pedirle dinero a sus contactos. La modalidad tomó repercusión en los medios locales cuando uno de los perjudicados fue el ex intendente del distrito Fernando Geronés.

Aprovechando el auge de la campaña de vacunación contra el Coronavirus, una de la técnicas que los malvivientes emplean para estafar a sus víctimas es hacerse pasar como voluntarios de las postas de vacunación. «Me acaban de intentar hackear el Whatsapp. Llaman supuestamente del Centro Vacunatorio y tienen los datos de los turnos. No pasen el código que les piden porque de esa forma duplican el número« advirtió Bibiana, que afortunadamente no cayó en la trampa de los estafadores. Sin embargo,





¿EN QUÉ CONSISTE LA ESTAFA?

Cuando se instala Whatsapp por primera vez o si cambiamos de teléfono, la aplicación va a solicitar una confirmación enviando un código de seguridad por mensaje de texto al dispositivo móvil. De esta manera Whatsapp se asegura que es el dueño de la cuenta quien efectivamente está solicitando el acceso.

Los delincuentes pueden utilizar este sistema descargando la app en su celular e ingresando nuestro número de teléfono. De esta manera nos llegará un código de seguridad a nuestro celular y luego recibiremos una llamada o un mensaje de una persona desconocida que nos solicitará este código. Si se lo informamos podrán ingresar a todos nuestros mensajes, fotos y demás información que hayamos compartido por esta app

¿QUÉ HACER PARA EVITARLO?

Siempre hay que desconfiar de los mensajes o llamadas de Whatsapp de contactos desconocidos. También hay que sospechar de mensajes de personas conocidas que nos solicitan hacer cosas extrañas, como que enviemos dinero urgentemente o que están vendiendo dólares a precios irrisorios (se recomienda llamarlos para corroborar que quiénes enviaron el mensaje hayan sido ellos y no sean víctimas de un ataque cibernético)

Para evitar el hackeo de Whatsapp se puede activar la verificación de dos pasos desde los “tres puntos” que se encuentran en el extremo superior derecho. Luego ingresar a “ajustes”, posteriormente a “cuenta” y finalmente “verificación en dos pasos”. De esta manera crearás un único PIN que se te solicitará cuando vuelvas a registrar tu número de teléfono en Whatsapp. Nunca envíes este nuevo PIN o la clave de seis dígitos que te llega por SMS a NADIE. Si el código no es ingresado en el celular del delincuente su Whatsapp no puede ser hackeado y no van a poder ingresar. No crea en los mensajes de alarma que afirman que se “bloqueará” la aplicación si no envía el código