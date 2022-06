Se quedaron sin trabajo, emprendieron gracias al IFE y los desvalijaron

Todo el esfuerzo de una pareja que luchó por salir adelante en un duro contexto económico atravesado por el desempleo quedó truncado en cuestión de minutos, cuando delincuentes les vaciaron el local de ropa que habían conseguido abrir en la localidad de Ezpeleta. Los dueños estimaron el botín en unos $400.000 en mercadería y expresaron su hartazgo por la inseguridad.

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en el local «Kairos Indumentaria», situado en la calle Esquel al 700. Según informaron las víctimas a través de las redes sociales, los malvivientes entraron por un patio trasero y forzaron la puerta. Una vez dentro se llevaron hasta la última prenda que estaba colgada, con percha y todo.

Calculan el botín robado en unos $400.000

Mariana junto a su marido, con quien tiene un hijo de tan solo 5 años, había comenzado el emprendimiento tras el cobro del primer Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Ambos se habían quedado sin trabajo y apostaron para salir adelante. Empezaron con seis pares de zapatillas y hace cuatro meses pudieron abrir su local. Sin embargo, este golpe les puso un freno a sus sueños.

En un duro descargo a través de las redes sociales del local, las víctimas expresaron: «Ahí quedó todo nuestro esfuerzo y mis últimas esperanzas en este país donde no se puede progresar, no se puede vivir en paz, no se puede más. Hoy nos tocó a nosotros que la venimos remando, confiando en que a pesar de todo, la economía y la inseguridad, se iba a poder. Y acá estamos agradeciendo que no nos pasó nada como si eso fuera un consuelo».

«Sentimos mucha tristeza y mucha indignación porque seguramente, como todo en este país, no pase nada y sólo seamos la noticia del día. La verdad es que nos arruinaron. Obvio que vamos a salir adelante, siempre tenemos la oportunidad de volver a empezar, pero igual estamos hartos», agregaron.