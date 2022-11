Se realizó el 4° Encuentro de Centros de Estudiantes de Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este viernes por la tarde el 4º Encuentro de Centros de Estudiantes en el Polideportivo Municipal “Reynaldo Gorno”, ubicado en el bulevar Indio Gómez (Vicente López) y Lafinur, en Quilmes Oeste, en el marco del programa “Las Juventudes al Centro”, llevado adelante por la Dirección General de Juventudes local.

“Mi participación política, comenzó en un centro de estudiantes, en el de la escuela Normal de Quilmes. Cuando yo estaba en la secundaria, no teníamos la posibilidad de tener una ley de centro de estudiantes. Entonces las discusiones con las autoridades eran mucho más difíciles, eso se complicaba y llegábamos a momentos en los que nos hacían callar. No nos escuchaban y no podíamos plantear lo que pasaba en el colegio”, explicó Mayra.

Y resaltó: “Casi 20 años después, soy Intendenta y habiendo sido una de ustedes, incluso no deje de serlo, quiero que lo sepan, que siempre me voy a sentir más identificada con un estudiante secundario que con un dirigente político, todo trajeado y que sale en la televisión todos los días. No soy eso y nunca lo voy a ser”.

“No solo con la voluntad individual alcanza, no se puede; necesitamos un laburo colectivo, para abrazar, para contener a nuestros pares. Entonces en ese sentido, habiendo vivido y habiendo sido parte de lo que ustedes hoy están construyendo, tenemos que hacer un Estado presente para que ustedes puedan abrazar y que tengan mejor gestión con sus pares. Para que nos puedan plantear todo lo que tenemos que plantear, porque no somos necios, no somos soberbios, sabemos que hay que mejorar mucho, hay mucho trabajo por hacer”, sostuvo la Intendenta.

Mayra concluyó: “Lo que quiero es que estos ámbitos sean fructíferos en ese sentido, porque esa es nuestra vocación, escuchar, planificar y hacer lo mejor para nuestros pibes, para nuestras pibas y para nuestra comunidad. Para eso estamos”.

Por su parte, la directora general de Juventudes, Ana Palacios, explicó: “Este encuentro tiene como objetivo fortalecer los vínculos y lazos entre los jóvenes del distrito, como así también la articulación y escucha activa por parte del Municipio de Quilmes. Desde este gobierno creemos que la participación de los jóvenes es el motor que nos permitirá construir una sociedad más justa e igualitaria”.

A su vez, Renata Podolski, presidenta del Centro de Estudiante del EES 20 (ex Normal de Quilmes) señaló: “Para mí y para mi centro es súper importante estar acá ya que conocemos las distintas problemáticas de otros colegios. En este sentido podemos intercambiar soluciones y me parece genial que se haga una juntada entre todos los centros. El acompañamiento de Mayra (Mendoza) nos hace sentir importantes y escuchados porque si no hay un Estado presente el centro no funciona de la mejor manera. Esto nos demuestra que desde el Municipio de Quilmes realmente están presentes”.

Mientras que por último, Catalina Paiva, presidenta del Centro de Estudiantes de la EES Nº 2 Luis Piedrabuena, de San Francisco Solano, dijo: “Vivimos el encuentro con mucha emoción, venir acá y encontrarnos con compañeros, ya conocidos de otros encuentros, es una emoción y el día también se prestó para esta jornada. Yo siento mucha admiración por Mayra, ella estuvo en nuestro lugar, pero no tuvo este espacio de poder compartir como nosotros lo tenemos hoy en día y llegó al lugar donde llegó y eso te inspira. Arrancó militando como nosotros hacemos por los estudiantes y lo llevó a la escala de hacerlo por un municipio”.

La jornada que contó, además, con la participación de los secretarios de Educación, Joaquín Desmery, y Derechos Humanos, Hugo Colaone, incluyó un repaso del trabajo que viene haciendo la Dirección General de Juventudes junto a los estudiantes quilmeños, y también comisiones con disparadores como instancia de debate. Posteriormente se realizó una merienda y la conclusión de estos debates, a cargo de los distintos representantes.

“Las Juventudes al Centro” es un programa de la Dirección General de Juventudes, lanzado en el año 2020, que tiene como objetivo acompañar en la formación de los centros de estudiantes del distrito, como así también brindarle las herramientas necesarias para fortalecerlos. De esta forma, se genera un vínculo entre las juventudes organizadas y el Estado Municipal participativo, que es el objetivo del proyecto.

También se enmarca en una fuerte necesidad de organización que presentan los jóvenes de la comuna, luego del primer ciclo lectivo posterior a la pandemia, lo cual se observa en las votaciones que llevaron a cabo más de 43 centros de estudiantes a lo largo de septiembre, mes de las Juventudes.