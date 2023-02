Sergio Berni llegó a Quilmes tras el reclamo de los deliverys

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se reunió este lunes con trabajadores de aplicaciones de pedidos que cortaron la autopista Buenos Aires-La Plata tras el brutal crimen de Danilo Mercieri. «Acá no solamente tiene que estar la Policía, tienen que estar los fiscales, el juez de garantías, los que generan la política de inclusión en los barrios, los que tienen las herramientas de educación, los que llevan adelante el control de estos chicos que tienen conflictos con la ley», señaló el funcionario.

Del encuentro participó el secretario de Seguridad quilmeño, Gaspar De Stéfano, y el grupo de trabajadores que protestó este lunes para reclamar más seguridad y exigir justicia por Danilo. Tras la reunión, Berni habló con los medios y señaló «Fueron muy claros los hombres que estuvieron aquí. Referían que la Policía está, pusimos 1.000 motos nuevas, todas las herramientas que pone la Policía».

«Si nosotros tenemos que ser un facilitador de que todos esos actores que tienen que construir esa seguridad comiencen a hacerse responsables de una responsabilidad que no pueden eludir ni mirar para afuera», aseveró el funcionario provincial.

En esa línea, marcó que más allá del accionar policial, también tienen que estar presente otro tipo de personal al señalar que «acá no solamente tiene que estar la Policía, tienen que estar los fiscales, el juez de garantías, los que generan la política de inclusión en los barrios, los que tienen las herramientas de educación, los que llevan adelante el control de estos chicos que tienen conflictos con la ley».

«El Estado, más allá de que tiene leyes que son obsoletas, que no quieren discutir la baja o no de la edad de imputabilidad, con las herramientas que tiene y si todos los actores asumen la responsabilidad, esto no es tan difícil de solucionar», aseveró.

El titular de Seguridad provincial evaluó la tasa delictiva del país y cargó contra el Poder Judicial: «Si los menores se liberan, las personas que en vez de cumplir condena los liberan, si tenemos una fábrica de generar delincuencia, la única manera de actuar es cerrando ese grifo de fabricación de delincuencia».

«No podemos seguir trabajando en medidas demagógicas. Lo que hay que atacar es la raíz del problema, que está en los barrios y es en ese lugar donde se genera la delincuencia», apuntó.

En tanto, los deliverys señalaron que si bien el ministro se hizo presente y dialogó con ellos, si no ven soluciones dentro de las próximas dos semanas, volverán a cortar la autopista Buenos Aires – La Plata, «para que no haya más Danilos».

