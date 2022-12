Sirenazo y movilización de Bomberos en repudio de los dichos de un funcionario nacional

La Federación de Bomberos Voluntarios de la República Argentina repudió los dichos del Viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, ante un medio de comunicación nacional. A modo de protesta realizarán un sirenazo y movilización en todos los cuarteles del país.

A través de un comunicado oficial difundido en las últimas horas, los Bomberos de la República Argentina expresaron su malestar con un importante funcionario nacional. Se trata de Sergio Federovisky, el viceministro de Ambiente y segundo de Juan Cabandié, quién ante el programa «Para Que Sepas» emitido por A24.

LOS DICHOS QUE DESATARON LA FURIA DE LOS BOMBEROS

«Coexisten dos sistemas, el sistema de los brigadistas forestales, que dependen del Estado nacional, no son voluntarios».

«Los bomberos voluntarios son un capítulo aparte, y nosotros somos bastante firmes en pedirles a las provincias qe empiecen a desactivar la idea de usar bomberos voluntarios para este tipo de incendios, porque se combate de otra manera, necesita otro equipamiento, no se apagan con agua. Empecemos por ahí: los incendios forestales no se apagan con agua, se apagan desde el terreno, con herramientas»

«Los Bomberos Voluntarios están solamente o preferentemente preparados o formados para apagar un incendio en un edificio, en una casa».

«No existía el presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego. ¿Qué hicimos? Hablamos con el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y le dijimos: «Tenemos una idea, tomar una alícuota de las pólizas de seguro y con eso financiar el Plan Nacional de Manejo del Fuego de manera directa». Eso se hace para los Bomberos Voluntarios desde hace muchísimos años, no me preguntes donde va la plata».

«No veo que los Bomberos Voluntarios estén lo suficientemente al nivel de esa recaudación»

REPUDIO GENERALIZADO

A raíz de ésta situación, en una resolución que lleva la firma del Secretario General, Milton Alfredo Canale, y del Presidente Nacional, Carlos Alfonso, el Consejo Nacional de Bomberos resolvió:

Repudiar categóricamente las declaraciones por maliciosas e infundadas, que pretendieron poner en tela de juicio la honorabilidad, el profesionalismo y la vocación de servicio de los Bomberos Voluntarios de la Argentina Declararlo persona no grata para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina Solicitar al Ministro de Ambiente de la Nación (Juan Cabandié) se manifieste en forma inmediata y pública sobre los dichos del Viceministro Solicitar audiencia al Ministerio de Seguridad Disponer un Sirenazo para el día jueves 29 de Diciembre a las 20 horas, en todas las entidades de Bomberos Voluntarios, como expresión de repudio Convocar a movilización en cada una de las ciudades del país en repudio al destrato del sistema de Bomberos Voluntarios, para el día viernes 30 de Diciembre Dejar expresado que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina considera que el funcionario en cuestión se tornó indigno para desempeñar un lugar en la función pública

PEDIDO DE DISCULPAS

Tras el escándalo que desató, el funcionario Sergio Federovisky utilizó sus redes sociales para pedir disculpas y aclarar sus dichos: «Quiero expresar mis disculpas a los bomberos voluntarios ante declaraciones poco claras de mi parte. No pretendí ofender ni menoscabar su accionar, siempre abnegado. Sólo quise destacar que su acción, cuando se trata de incendios de vegetacion, en ciertas ocasiones y lugares sería más eficaz si tuviese, como sí tiene en determinadas provincias, formación y capacitación específica. Si fui confuso u ofensivo no fue mi intención y me disculpo.» tuiteó

Sólo quise destacar que su acción, cuando se trata de incendios de vegetacion, en ciertas ocasiones y lugares sería más eficaz si tuviese, como sí tiene en determinadas provincias, formación y capacitación específica. Si fui confuso u ofensivo no fue mi intención y me disculpo. — Sergio Federovisky (@sfederovisky) December 29, 2022

