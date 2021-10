Solano tendrá la primera escultura de Sudamérica que destaca la figura de la Bombera

Los Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano tendrán su escultura identificatoria. Se trata de una obra del artista del metal Folko, que con materiales reciclados realizó este homenaje que se convierte en la primera obra de Sudamérica, en espacio público, que lleva como protagonista a una bombera.

El 16 de octubre a las 18 hs. en la Plaza Yapeyú, frente al cuartel de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, calle 893 esquina 845, se dará a conocer la escultura: “Se trata de un homenaje que viene pendiente desde hace tiempo, y que se logró gracias al esfuerzo y la colaboración de los vecinos, comerciantes, la comisión directiva, las familias y los socios colaboradores de los Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano”, explica Diego Diez, socio colaborador.

La obra realizada por el reconocido artista del metal Folko, impacta desde lo visual hasta

lo ambiental porque utiliza material de chatarra reciclado. Y, además, se trata de una escultura contemporánea que marca el papel que tomó la mujer, en todo aspecto, en los

últimos años.

La obra en proceso. Foto: Mariano Oscar

“La mayoría de los homenajes destacan al hombre rescatando al niño, que es un símbolo

muy especial para los bomberos y para todos los que de alguna manera nos sentimos identificados con ellos. Sabemos de la entrega que realizan los bomberos y las bomberas cuando hay un siniestro. Laburan a la par y ponen sus vidas en riesgo por el otro.”, explica Diez y agregá: “Nosotros buscábamos algo diferente, y ese algo nos terminó encontrando. Por contactos amigos, dimos con el artista Folko, que a su vez se sintió involucrado desde el primer momento”.

La obra habla por sí sola: Es la primera escultura en espacio público de Sudamérica que

destaca a la bombera. Realizado únicamente con chatarra, representan a una bombera y

un bombero en formación sosteniendo la manguera para apagar el incendio. Tiene un

peso de 150 kilos, y mide 1, 80 metros de alto y 2,5 metros de largo aproximadamente.

“Cuando me contactaron para hacer una escultura en homenaje a los Bomberos Voluntarios, se me ocurrió hacer una obra compuesta de dos figuras; un hombre y una

mujer, porque de forma personal me dieron la oportunidad de homenajear a mi madre

que fue bombera”, nos cuenta Folko. “Tengo muchos recuerdos de mi mamá en el cuartel. Cuando estaba de guardia por las noches y la acompañaba a hacer rondas y me llevaba en el camión de bomberos, Cuando era chico estaba seguro que iba a ser cadete de bombero, eso no se pudo dar, pero cuando ella falleció en 2014 se me metió en la cabeza el querer hacer algún homenaje, no solo a ella, sino que a todas las mujeres del cuerpo de bomberos”.

El artista Folko en su taller en plena creación de la obra. Foto: Mariano Oscar

Durante el proceso de creación el artista se acercó al Cuartel en varias oportunidades, y

realizó una sesión de fotos para poder observar y tener en detalle cada equipamiento que iba a necesitar para que sea lo más real posible. Esta escultura fue realizad con la técnica que se llama chapa batida, que se trata de darle forma a la chapa por medio de golpes y moldes, después se le hace un pulido y lleva una protección de laca.

Será inaugurada el 16 de octubre a las 18 hs. en Plaza Yapeyú, 893 esquina 845, enfrente

a la entrada del Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano. Acompañará el presidente de Bomberos de San Francisco Solano, Eduardo Lena; el jefe de bomberos, Maximiliano Mendoza; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano; las familias y socios colaboradores del cuartel; los vecinos y comerciantes de la zona.