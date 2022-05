Suspenden las clases en establecimientos educativos por falta de gas

Imagen ilustrativa

En pleno comienzo de la ola polar, varias instituciones del distrito presentan problemas de calefacción ante la falta del suministro de gas. Los docentes y directivos escolares llegaron a pedirle a los alumnos que vayan muy abrigados, e incluso han suspendido las clases en establecimientos como la EMBA, la Escuela 24 de Bernal y la Escuela 76, entre otras.

En el arranque de una semana que promete temperaturas mínimas de un grado, diversos representantes de colegios de Quilmes, así como madres, padres y alumnos, han mostrado su preocupación ante la falta de calefacción en las aulas, debido a problemas con el gas en los centros educativos.

En algunos casos, los docentes y directivos llegan a pedirle al alumnado que vaya abrigado, e incluso que lleve acolchados o mantas para vencer la ola polar con el afán de no seguir perdiendo mas días de clases. Sin embargo, esto no resulta ser una solución, sino un pequeño parche para continuar el ciclo escolar.

Los afectados realizaron los respectivos reclamos ante las autoridades municipales, pero aseguran que aún no se han resuelto los problemas. En el caso de la EMBA ( Escuela Municipal de Bellas Artes), comunicaron este lunes que no tendrán clases. «Lamentablemente hoy a partir de las 17 horas no se dictarán clases por las bajas temperaturas. Esperamos que el Municipio, después de su visita, pueda tomar cartas en el asunto para no tener que suspender las clases de acá hasta el fin del invierno», señalaron desde la institución.

Otro caso es el de la Escuela Secundaria Nº 76, ubicada en Luis María Drago 375, Bernal. Dicho colegio suspendió las clases debido a la falta de gas en diferentes aulas, así como también la Escuela Nº 24 de Bernal, cuyas autoridades resolvieron suspender las clases hoy y mañana.

No sólo las escuelas primarias y secundarias sufren este problema, sino que también los jardines de infantes. Es el caso del Jardín nº 902 de Quilmes, el cual también se encuentra sin gas. «Tanto directivos como cooperadora, y padres hicimos los reclamos pertinentes, que fueron muchos, al Consejo Escolar y no obtuvimos respuestas» señaló Yanina, madre de un alumno.

Otras escuelas optan por reducir el horario escolar.

La comunidad educativa exige que se resuelva este problema lo antes posible, para poder continuar con el correcto dictado de clases durante los días de invierno.

Periodista – Te invito a seguirme en mis redes