Temor en el Colegio Bruzzone de Quilmes por ex alumno que amenazó a todo un curso

La comunidad educativa de la Escuela Parroquial Manuel Bruzzone, ubicada en el centro de Quilmes, atraviesa días de extrema angustia y preocupación debido a las amenazas que recibieron los estudiantes del 3° año de la institución de parte de un ex alumno, que habría sido expulsado de la misma. La Policía dispuso refuerzos en la custodia.

Las razones por las cuales fue echado el adolescente al momento no quedan claras, ya que las autoridades del colegio mantienen un cerrado silencio. No obstante, algunos padres sostienen que el menor habría asistido con un arma blanca al curso. El conflicto lo tendría particularmente con un ex compañero, a raíz de una disputa amorosa.

Según trascendió, tras su expulsión el menor habría enviado por WhatsApp amenazas de muerte a todo el curso, razón por la cual se generó gran revuelo entre los padres, que esta semana comenzaron a retirar temprano a sus hijos por miedo a que pudiera haber un ataque hacia ellos.

Al tomar conocimiento sobre lo sucedido, la dirección del colegio radicó la denuncia ante las autoridades de la Comisaría Primera de Quilmes, aportando capturas de los chats. En consecuencia, la Policía Bonaerense dispuso un refuerzo en las custodias con patrulleros tanto en la puerta del establecimiento educativo, situado en el cruce de las calles San Martín y Saavedra, como en los alrededores.