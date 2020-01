Todo lo que tenés que saber sobre la «Tarjeta Alimentaria»

Comparte esta noticia:

A raíz de nuestra publicación sobre la llegada de la Tarjeta Alimentaria a Quilmes, cientos de vecinos se comunicaron para buscar información sobre la «Tarjeta Alimentaria» del Programa AlimentAR impulsado por el nuevo gobierno.

IMPORTANTE: El programa funciona en simultáneo con las otras prestaciones de ANSES. Esto significa que vas a poder cobrar los dos beneficios al mismo tiempo.

El nuevo plan consiste en la entrega de una tarjeta que solo sirve para comprar alimentos de primera necesidad (no incluye bebidas alcohólicas). En esta nota, Te contamos quiénes van a recibir el beneficio en forma automática (Sí, No hace falta realizar ningún trámite)

PREGUNTAS FRECUENTES