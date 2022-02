Tomaba mate en su patio y cayó una pared: Su perro murió y ella se salvó de milagro 

Una mujer salvó su vida de milagro, durante la mañana de este martes, cuando una pared lindera cayó repentinamente sobre su patio, donde un momento antes estaba tomando mate. Su perrita, una caniche, murió aplastada por los pedazos de ladrillo y la víctima reclama la intervención de la Municipalidad de Quilmes ante una obra que sería ilegal desde donde produjeron el derrumbe.

Mabel festejaba su cumpleaños número 44 y, aprovechando que la mañana estaba agradable, salió a desayunar al patio de su casa, ubicada en Av. 12 de Octubre al 3800, de Quilmes Oeste. Al lado de su domicilio hay una obra en construcción, a la que ella misma le prestaba la luz, dado que no tenían servicio provisorio.

IMÁGENES FUERTES

“En un momento que me levanté a buscar el edulcorante para el mate escuché una explosión. Cuando volví a ver encontré que se había caído parte de una pared sobre la mesa donde yo estaba sentada. Me rompieron todos los muebles del jardín y debajo de los ladrillos estaba mi perrita, que lamentablemente murió por el golpe. Y yo estoy viva de milagro, porque si me pegaba un escombro de esos en la cabeza me mataba. Yo volví a nacer”, relató la víctima en diálogo con InfoQuilmes.

Según indicó la mujer, los obreros que estaban trabajando en la construcción se encontraban sin capataz ni dirección. En un momento dado, un cable de internet que pasaba por el espacio aéreo les molestó y decidieron “correrlo” para no cortarlo y dejar sin servicio al domicilio al que llegaba. “No sé cómo hicieron, pero lo tironearon tanto que arrancaron la pared, provocando este desastre”, afirmó la dueña de casa.

“No hay nadie que se haga responsable. Llamé a Defensa Civil pero tampoco vinieron a apuntalar. Tuve que salir a poner yo una cinta de peligro debajo del balcón en el frente de ese domicilio porque tiene un balcón en el aire y ya se cayó hace unos días un pedazo de mampostería que lastimó a una señora mayor. Es un peligro para cualquier persona que pase”, remarcó Mabel.

Ante esta situación, pidió que personal del Municipio de Quilmes inspeccione el lugar en cuestión ya que “no hay cartel de obra, ni hay arquitecto”. Y aseguró que, mientras tanto, nadie le da una respuesta y que teme que se sigan cayendo pedazos de pared del lado de su casa: “Que me rompa el auto o peor, que me mate a mi. Tengo miedo de salir al patio de mi propia casa”, lamentó.