Transparencia: El kirchnerismo negó informes sobre los gastos en la fiesta de Solano

Durante la sesión ordinaria de este martes del Consejo Deliberante de Quilmes, el oficialismo hizo sentir su mayoría negando varios pedidos de informes del bloque de Juntos por el Cambio, entre ellos el relacionado a los gastos facturados por la fiesta de aniversario de San Francisco Solano, donde actuó Karina “La Princesita”.

El pedido puntual fue realizado por la edil Daniela Conversano, quien señaló que “circula información no oficial de que se habrían pagado 8 millones de pesos por el evento artístico. Es por ello que solicitamos informes sobre los gastos y financiamiento del erario municipal para organizar los festejos”, pero en la votación su minuta no fue aprobada por el bloque kirchnerista.

Sesión del Concejo Deliberante de Quilmes.

Lo mismo ocurrió ante el pedido de informes sobre una fiesta que se realizó en las oficinas públicas del Consejo Escolar de Quilmes el pasado 1° de octubre. “Nos parece muy reprochable siendo que estamos en un contexto de emergencia educativa, con un año y medio de escuelas cerradas y muchas que no reabrieron porque no fueron reparadas. Una vez más, vemos la obscenidad de la política que no se hace cargo y no pone la energía donde debe, que es en la educación de los chicos”, criticó la concejal.

Por su parte, Juan Bernasconi (Juntos) pidió informes sobre cuántas antenas se habilitaron y cuántas se adecuaron en su funcionamiento en el plazo de 180 días que indica la ordenanza 13390, sancionada en 2020 a pedido del bloque oficialista, y cuántos proyectos en superficies mayores de 5 mil metros cuadrados fueron aprobados por la Municipalidad, ambos pedidos rechazados por el Frente de Todos.

Karina «La Princesita» junto a la intendente Mayra Mendoza.

En diálogo con InfoQuilmes, Bernasconi consideró que los concejales oficialistas “cumplen con el rol de empleados de (la intendente) Mayra Mendoza. Veo que son celosos de la información, piensan que el Estado es de ellos”.

Por su parte, Facundo Maisú comparó el criterio de votación del FdT con la “obediencia debida” a la Jefa Comunal y entendió que “no tienen libertad como ediles para votar. La información es parte de lo que a nosotros nos corresponde pedir”, afirmó el edil a quien también le rechazaron un pedido de renovación de luminarias para el tramo de Av. República de Francia entre Av. La Plata y Av. Calchaquí.