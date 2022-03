Tras 15 años de calvario, se animó a denunciar a su primo por abuso sexual

Una mujer de 29 años relató en sus redes sociales el calvario que sufrió hace 15 años cuando fue abusada sexualmente por su primo. Según indicó, el traumático episodio ocurrió a finales del 2007 en San Francisco Solano, cuando se encontraban reunidos celebrando la Navidad. Su familia decidió mantener el secreto hasta el día de hoy.

«Voy a hacer público algo importante para mí: el abuso que viví. Muchxs van a juzgar por qué no lo conté antes o quizás incluso digan que fue “mi culpa”, pero en esta instancia sólo quiero sacarme esta mochila de encima que me pesa hace casi 15 años« comenzó diciendo la joven, que luego dio detalles escalofriantes del hecho: «Era una menor, era virgen, 15 años tenía. Cuando se hicieron las 00hs yo empecé a aburrirme bastante y mi primo me invitó a su cuarto, en donde tenía una PC con internet, lo cual para mí era toda una novedad. Nos pusimos a mirar boludeces y él me empezó a convidar alcohol. Ese mismo año había empezado a tomar así que me dedicaba a experimentar. Recuerdo incluso que mi tía vino en un momento a traernos helado, y él le puso alcohol al mío. De pronto comencé a sentirme un poco incómoda, algo no andaba bien, pero por algún motivo no sabía con qué excusa irme. Y ahí arrancó todo. Él me empezó a tocar la vagina, las tetas, a besarme el cuello, y yo le decía que pare, que eso no estaba bien. Pero él seguía. Me manoseó toda, hasta que no sé con qué excusa salí corriendo y le dije a mi mamá que me quería ir, que estaba cansada»

Al día siguiente y tras el consejo de sus amigas, se lo contó a su familia, quiénes decidieron mantenerlo como un secreto para evitarle un disgusto al padre del acusado, que atravesaba problemas de salud. Sin embargo, su primo siguió hostigándola: «Comenzó a acosarme llamándome por celular a toda hora, mi mamá tuvo que ir a “apurarlo” para que se calme y yo lo bloqueé de todos lados» expresó. Luego de casi 15 años, la joven tomó el coraje y lo denunció por «Abuso Sexual» en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Quilmes. «Por qué lo cuento ahora? Porque esta mochila ya no es mía, porque no me corresponde cargarla, porque durante muchos años sentí que era mi culpa: por mi ropa, por entrar en el cuarto, por no salir a tiempo. Pero NO, esa culpa no me pertenece y no la acepto. Yo por mi parte, la próxima navidad brindaré porque se cumplen 15 años, pero de un dolor que ya no me pertenece» concluyó

Violencia y abuso: Ante una situación de violencia o abuso no dudes en llamar y denunciar: Cualquier persona que sea víctima o tenga conocimiento de una situación de violencia familiar o sexual puede comunicarse las 24 horas, los 365 días del año, desde todo el país y de manera gratuita a la línea 137 o enviar un mensaje de WhatsApp al 11-3133-1000.