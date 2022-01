Tres adolescentes armados se metieron en un garaje y robaron dos bicicletas

Una joven emprendedora fue víctima de un robo por parte de tres adolescentes armados cuando sacaba el auto de su casa en el centro de Quilmes. Los ladrones se le metieron en la cochera y se llevaron dos bicicletas, una de las cuales era usada por la chica para trabajar con su negocio.

Natalia comenzó un emprendimiento de venta de indumentaria y accesorios femeninos luego de que se quedara sin trabajo. Con su bicicleta salía a repartir las ventas que realizaba por distintos puntos de Quilmes. Sin embargo, el sábado alrededor de las 3 de la tarde un grupo de chicos de unos 15 años apenas le sustrajeron su herramienta de trabajo tras sorprenderla mientras sacaba el auto de su casa, en la calle Matheu entre Alvear y Brown.

Los tres bandidos le apuntaron con armas de fuego para amedrentarla. “Todo el tiempo me amenazaban con matarme, me pedían que les diera todo, pero yo no tenía nada adentro del auto porque iba a ir al almacén y sólo llevaba la tarjeta de débito en el bolsillo. Les decía que se lleven el auto y se fueran, pero supongo no sabrían manejar y por eso se metieron en el garaje”, relató la víctima en diálogo con InfoQuilmes.

Tal como quedó registrado en una cámara de seguridad, dos de los malvivientes se metieron en la cochera y luego de unos segundos salieron con dos bicicletas, una de las cuales está ploteada con el logo del emprendimiento de venta de indumentaria “amores.natalia” y posee un canasto de mimbre. Luego regresaron para exigirle que entregara el teléfono celular, pero la chica les aseguró que no lo tenía encima y recién entonces se fueron.

Toda la secuencia duró apenas unos segundos, pero fueron de desesperación. Según indicó la víctima, el barrio viene desde hace tiempo sufriendo robos en esta modalidad y “siempre por parte de menores armados”, lamentó.