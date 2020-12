A pesar de la pandemia, Umbandas movilizaron a La Ribera

Como todos los 8 de diciembre las religiones afroamericanas celebran el rito a Oxúm (diosa de las aguas dulces) una de las deidades de la naturaleza. En nuestro país, uno de los mayores tributos se lleva a cabo en La Ribera de Quilmes. A lo largo del día diferentes practicantes de la religión umbanda, provenientes de templos de toda la Argentina, acampan junto al río, al ritmo de los tambores, cantos y ofrendas.

Sin embargo, debido a la pandemia que azota el mundo, este año no hubo convocatoria masiva y solamente se acercaron un puñado de fieles. Desde la comunidad religiosa ASRAU (que nuclea a varios templos del conurbano) informaron que tras una reunión con el Municipio, decidieron no movilizar y realizar la típica ceremonia de forma virtual. «El director de Cultos de Quilmes, Damián Alvarado, nos planteó la difícil situación pandemica que estamos atravesando, donde su recomendación principal fue que la mejor manera de cuidarnos es la prevención» publicaron en un comunicado en sus redes sociales.

«Sabemos perfectamente que para agradar a nuestra madre Oxúm en su día, no es necesario concurrir al rio, mucho menos significaría asfixiar a los fieles en un templo, cuando todos sabemos que existe un protocolo estricto que cumplir y la pandemia aún no ha terminado. El cuidado y prevención de la salud es una PRIORIDAD, y absolutamente nada puede estar por encima de ella.» sentenciaron. Vale recordar que por el DISPO no están permitidas las actividades masivas, el acampe o la permanencia en espacios públicos como es el caso de La Ribera