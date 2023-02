Una anciana resultó herida al sufrir un accidente en un geriátrico de Bernal

Un grave accidente tuvo lugar en horas de la madrugada de este miércoles en la residencia para adultos mayores Brisa Otoñal de Bernal, donde una mujer de alrededor de 90 años se rompió la cabeza al caer de su cama. Aseguran que estaba sin supervisión y que había una joven sin experiencia a cargo de 40 pacientes.

El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en el geriátrico ubicado en la Av. Dardo Rocha y Montevideo. Según informaron fuentes del caso, la jubilada se habría intentado levantar de su cama y, debido a que presuntamente olvidaron colocar las barandas, cayó y dio su cabeza contra la punta de otra cama, lo que le produjo una profunda herida sangrante.

A pesar de ser una institución privada, debieron asistir médicos del SAME ya que no habrían tenido otro servicio médico de emergencias. Asimismo, cuatro móviles de la Policía Bonaerense se presentaron en el lugar para brindar apoyo, debido a que no permitirían el traslado a un centro médico.

El problema era que la única persona que estaba a cargo del hogar de ancianos desconocía datos básicos de la paciente tales como nombre, obra social o siquiera un teléfono de contacto de familiares. Finalmente, luego de más de dos horas pudieron comunicarse con una de las hijas de la víctima y la derivaron a la Clínica Santa Clara.

