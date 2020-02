«Una mirada sobre la inclusión educativa y el rol del Estado» por Ariel Domene

El ex Secretario de Educación de Quilmes y ex Director Provincial de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Domene, sigue participando activamente en el ámbito educativo.

Actualmente se desempeña como profesor y director de un colegio secundario, y publicó a través de sus redes sociales su mirada sobre la importancia de la inclusión en el nivel inicial y el rol que debe desarrollar el Estado. «Es una responsabilidad provincial por mandato constitucional y una problemática real de los intendentes municipales» afirmó

Ariel Domene

EL TEXTO COMPLETO

Hace un tiempo expusimos nuestra opinión sobre el impacto social que tienen las políticas públicas que tienden a fortalecer las posibilidades de reducción de las desigualdades educativas y las ventajas sociales de comenzar por la primera infancia. Allí planteábamos que: “resulta fundamental y decisivo el rol que el Estado asume en este caso para asegurar la inclusión y la equidad como principios claves para potenciar los sistemas educativos locales»

Cada etapa histórica le otorgó un determinado sentido a la acción social, en una época, el ámbito laboral y las mejoras salariales, las vacaciones pagas, etc, fueron banderas de la lucha por la justicia social, hoy el derecho a la educación inicial de calidad es una plegaria silenciosa de los que están privados de ese derecho humano fundamental. Pinto (1997) define el Derecho Humano a la Educación por su carácter universal, indivisible y exigible y se constituye en una obligación indelegable del Estado.

Si sostenemos que la educación es una herramienta fundamental para lograr la movilidad social ascendente y cuasi determinante para el progreso, a decir de Eric Maurin: “Hoy más que nunca el resultado escolar define la trayectoria social de las personas”, por eso es necesario que la inversión en educación se mantenga en forma sostenida y con un aumento progresivo. Pero el relevamiento debe ser realizado a conciencia por los funcionarios de turno y los directivos de las instituciones educativas, porque si se vuelve a recurrir a las carpetas amarillentas de los delegados gremiales (que a su vez componen el frente de gobierno) estaríamos frente a una mirada subjetiva de la realidad.

Bregamos por acercarnos a la justicia educativa, que es la política social redistributiva por excelencia en búsqueda de la justicia social. Sin justicia educativa la justicia social es asistencialismo. Y para una democracia con sentido social la inversión en educación inicial, que garantiza un atisbo de equidad distributiva, es fundamental para soñar con una Argentina simétrica.

Potenciar el desarrollo integral del ser humano es una responsabilidad estatal y un compromiso moral con las futuras generaciones que debe comenzar en la primera infancia. Myers, en su clásica obra de 1992, destacó la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo cognitivo y emocional de las personas y justificó la inversión en la educación inicial de la siguiente manera:

Es un derecho humano fundamental consagrado por las convenciones internacionales

Es un deber ético con respecto a las futuras generaciones

Tiene fuertes impactos favorables desde el punto de vista económico

Incrementa la eficacia de otros programas sociales

Promueve mayores niveles de equidad social

Es un factor políticamente fértil para promover consensos y acuerdos sociales

Se apoya en evidencia científica probada

Impacta directamente en los cambios demográficos y en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.

En un mundo que avanza hacia la robotización y a empleos cada vez más requirentes de formación académica y creatividad, son varios los especialistas que vienen solicitando a los responsables de diseñar políticas educativas enfocadas en los primeros años de vida de los niños y niñas, como Tedesco que argumentaba en favor de la educación inicial de una manera muy clara: “Es un instrumento fundamental para romper el círculo de reproducción de pobreza. Y condenar a una porción significativa de las nuevas generaciones a un destino de segunda clase es una decisión política de claro contenido regresivo”.

¿Qué significa ser progresista en educación?

Nosotros creemos que son necesarias políticas de inclusión, de la educación como un derecho humano fundamental y emancipador, pero que se deben plasmar en un acto efectivo de gestión. Porque los argentinos necesitamos que las piezas de la retórica política se concreten. Progresismo no es decir, sino hacer por los que menos tienen.

Demostramos lo que se podía hacer en cuatro años de gestión municipal con un enfoque pedagógico: creamos un sistema municipal de educación inicial con 6 jardines de infantes municipales, construimos 89 aulas de las cuales 51 para el nivel inicial, esto permitió incorporar 4.980 niños y niñas al sistema educativo. Además se realizaron más de 200 reparaciones en establecimientos educativos, lo que posibilita que para el ciclo lectivo 2020 no haya ninguna escuela con riesgo de inicio según confirma en acta de la UEGD con fecha 15 de noviembre de 2019, muy diferente al panorama con el que nos encontramos en el 2016.

No es nuestro objetivo convertirnos en una oposición de carácter sistemático y obstruccionista, pero vemos con preocupación las últimas acciones del gobierno en relación a las políticas educativas, como: convertir en “guarderías” a los jardines de infantes, no cumplir con la cláusula de aumento retroactivo del salario docente firmada en paritarias, mencionar distritos con riesgo de inicio en infraestructura escolar con el solo argumento del relevamiento de los sindicatos, que hoy son parte del gobierno. Como agravante no estar aprovechando estos meses cruciales para trabajar en las escuelas, y el regreso de cooperativas en la obra pública para la infraestructura escolar, y porque entendemos que los problemas de los que más necesitan están por encima de nuestras discrepancias ideológicas. Estamos persuadidos de que en materia de educación inicial de calidad para todos es posible que se encuentren coincidencias.

Porque lo más importante no es analizar lo realizado para regañar retrocesos, sino que a partir de ello se pueda seguir avanzando en políticas educativas inclusivas y de manera progresiva. «Porque no hay segunda oportunidad para la infancia (López Hurtado) y si los privilegiados son los niños, ya hay puntos coincidentes.«