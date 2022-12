Una multitud de vecinos se manifestó en contra de la construcción del parque acuático en el Museo de Transporte

Cientos de ciudadanos del distrito se concentraron en las puertas del Museo del Transporte de Quilmes Oeste, donde se mostraron en contra de la construcción anunciada por el Municipio de Quilmes, la cual costará casi 200 millones de pesos. Los vecinos sostienen que no quieren que se dañe el Patrimonio Cultural e Histórico del lugar, y afirman que la obra puede llevarse a cabo en alguno de los tantos terrenos baldíos que necesitan intervención estatal.

Una cantidad importante de personas se acercaron al Museo, ubicado en Laprida y Joaquín V. González, a las 19 horas del jueves, donde realizaron un abrazo simbólico y pidieron a la Intendenta Mayra Mendoza y sus funcionarios, que den marcha atrás con la obra anunciada en ese lugar.

«De un día para otro nos encontramos con obreros dentro del Museo del Transporte, sin saber qué era lo que estaban haciendo. Ahora el municipio sacó una información de que quieren hacer un Parque Acuático, algo que los vecinos rechazamos», expusieron en la movilización.

La obra, adjudicada a la empresa Vezzato, tendrá un costo estimado de 200 millones de pesos y se realizará dentro de los 240 días. El proyecto propone la construcción de un parque acuático con juegos, toboganes y aspersores aptos para todas las edades, junto a un núcleo de vestuarios, sanitarios y una sala de máquinas. Dentro de este importante espacio, delimitado por las avenidas Laprida, Joaquín V. González, y las calles Andrade y la continuidad de Paula Albarracín, se ubican varios sectores para diversas actividades como el propio Museo Histórico del Transporte Don Carlos Hillner y Decoud.

Al enterarse de esta nueva obra, una importante cantidad de vecinos se manifestó en contra del proyecto, argumentando en primer lugar, que no hubo una consulta popular para conocer la opinión de la gente. Entre otros puntos, señalan que Quilmes presenta un importante déficit de espacios verdes. «Lo razonable es elegir áreas degradadas o que no tengan un uso recreativo y cultural como la elegida«, señalaron desde la Fundación Azara, quienes sostienen que este nuevo proyecto desnaturaliza y descontextualiza gravemente el Museo. Además afirman que las actividades propias de un parque acuático no son compatibles con los usos armoniosos del predio.

«En Quilmes sobran espacios degradados, basurales clandestinos y áreas bajo intrusión donde se puede emplazar el mismo proyecto, incluso, en un radio menor a las 5 cuadras de donde está el Museo. Y si las autoridades municipales tienen dudas sobre la compatibilidad del proyecto en donde pretenden realizarlo, que consulten a los especialistas en Museología de la misma Provincia que lleva décadas formando profesionales en esta disciplina», sentenciaron los vecinos.

Otra de las inquietudes de los vecinos sobre la construcción es que la obra se realice en medio de un sector con árboles, aunque desde el Municipio de Quilmes dijeron que la construcción conservará la arboleda natural del espacio y potenciará la visita de vecinos con una nueva atracción deportiva, de recreación y esparcimiento.

«En el boletín oficial no se ve el decreto completo, querés ingresar a ver y sale un resumen, no hay acceso a la información», explicó otra de las vecinas. «Acá somos todos vecinos que nos juntamos y organizamos por redes sociales y hablando en la calle porque no queremos ese Parque acá. Queremos que protejan el lugar y que siga siendo un espacio de tranquilidad», esgrimieron.

«Este Museo fue construido luego de que los antiguos dueños de las tierras la cedieran con ese fin. Este parque, en primer lugar, viene a incumplir el deseo de quienes habitaron y cedieron el terreno», argumentaron en referencia a Carlos Hillner y Decoud (quién además de las tierras donó también carruajes antiguos de su pertenencia).

Periodista – Te invito a seguirme en mis redes

Comparte esta noticia: