Una multitud se acercó para hisoparse con la Cruz Roja Argentina filial Quilmes

Hoy por la mañana comenzó la serie de jornadas que voluntarios de la Cruz Roja Filial Quilmes realizará en el distrito para hisopar gente con resultados en 15 minutos. Durante los días previos, la noticia se viralizó por redes sociales, lo que provocó que cientos y cientos de quilmeños se presenten desde la madrugada en el Parque de la Ciudad a la espera de su turno.

Por cuestiones de stock -se entregaron 200 números y se estima que había el doble de personas- muchos de ellos no pudieron acceder al hisopado y expresaron su malestar con la organización, quienes realizaron una publicación en redes sociales «Agradecemos a todas las personas que se acercaron hoy y pedimos disculpas por los inconvenientes. Debido a la cantidad de vecinos tuvimos que implementar la entrega de números. Estamos trabajando para mejorar la atención frente a esto que es nuevo para todos. Para hacer todo de manera más ordenada, mañana nuestro voluntariado sólo repartirá 250 números a partir de las 8:45 am. Aquellas personas que no reciban uno, podrán acercarse en otra fecha o llamar al 148 para notificar acerca de posibles síntomas y ellos van a indicarles como proceder«.

Vale recordar que los test que se realizan son los llamados «Hisopados nasofaringeos» (nariz y garganta) que se utilizan para detectar en el momento la presencia del virus y no así los test PCR (que son para detectar anticuerpos). El operativo continuará mañana y por el momento seguirá los días lunes 5, martes 6, lunes 12 y martes 13 de Abril, en el horario de 10 a 14 horas en el Parque de la Ciudad (Vicente López 3500, Quilmes).

Aquellos que realmente necesiten hisoparse, se les recomienda asistir muy temprano (si bien comenzarán a dar turnos 8:45 am, se espera que mucha gente vaya nuevamente durante la madrugada) y respetando todas las medidas sanitarias.