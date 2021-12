Una semana sin que pase el basurero en calles de Quilmes Oeste

La recolección de residuos volvió a ser un problema en barrios del Oeste quilmeño, como en La Colonia, donde vecinos denuncian que hace una semana que no pasa el basurero. Las bolsas con desperdicios se acumulan y no tienen respuestas de parte de la Comuna.

“Por avenida Amoedo hay bolsas de basura acumuladas en las veredas desde hace días, por lo menos entre las avenidas Martín Rodríguez y La Plata, que es por donde caminé”, señaló uno de los vecinos. Sólo en el frente de un domicilio hay este domingo nueve bolsas, algunas grandes, otras más pequeñas, lo que evidencia la falta del servicio de recolección municipal. La zona es residencial y los damnificados no encuentran explicación ante la interrupción del servicio.

“Acá se pagan impuestos y tasas municipales, que no son nada económicas. Sin embargo, además de tener que padecer la inexistencia de los barrenderos, que por acá no pasan nunca, ahora tampoco pasa el camión de basura. El problema no sólo son los olores nauseabundos por la exposición de los residuos orgánicos al sol y las altas temperaturas, sino que nunca falta el que rompe la bolsa y termina generando un desastre en toda la cuadra que, por supuesto, tenemos que limpiar nosotros”, criticó uno de los contribuyentes.