VALORES: Se olvidó la billetera en una farmacia y se la devolvieron intacta

En tiempos donde las buenas acciones no abundan, los pequeños gestos de valor y honestidad son de destacar. Es el caso de los empleados de una farmacia de Quilmes Oeste, que devolvieron la billetera que había perdido una cliente de forma íntegra, con la documentación y todo el dinero en efectivo.

Fue la propia vecina Manuela Barros quien agradeció a través de las redes sociales el gesto de los trabajadores de la farmacia Soy, situada en Av. 12 de Octubre al 2300. “Fui a comprar mis medicamentos y dejé olvidada mi billetera con toda la documentación y dinero. Me di cuenta de que no la tenía a las 4 de la tarde. Volví a preguntar si la habían visto y me la devolvieron intacta. Quiero dar las gracias a todo el personal y felicitarlos por su honestidad”, remarcó la mujer.