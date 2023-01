Vecinos armaron un grupo solidario para castrar animales callejeros

«Un abrazo de cuatro patas» es un grupo que actualmente tiene 29 miembros y nació en 2022 con el objetivo de colaborar para realizarle a los animales más necesitados, las correspondientes castraciones. «Necesitamos la ayuda de Zoonosis ya que a este barrio no llegan las castraciones y nosotros debemos hacernos cargo», señaló Belén, una de las participantes.

En diálogo con InfoQuilmes, Lorena, miembro del grupo, contó cómo surgió esta idea. «Todo comenzó el año pasado para julio, cuando yo estaba cansada de ver la desidia y el abandono de los animales en general, entonces dije, tengo que empezar por los de mi barrio. Me sumé al grupo vecinal, en el cual solo me metí para informar y luego salí», señaló. «Mi primera preocupación fue Reina, una pitbull que andaba con sus mamás colgando de tanto tener crías. Jamás me importó de quien era el animal y si podían o no castrarla, solo quería y quiero cambiarles la vida. Así tal cual lo comenté en el grupo y ahí empecé a conocer a gente maravillosa que comparte mi locura», señaló.

En ese momento algunos vecinos interesados le pidieron que arme un grupo, al que llamaron «UN ABRAZO DE 4 PATAS». Allí empezaron a donar cosas para hacer rifas y lograron castrar más de 15 animales. «Son muchos y cada vez nos contactan mas, por eso necesitamos que alguien nos ayude. Si nosotros con el esfuerzo de 28 personas comprometidas a ayudar, pudimos y podemos hacer tanto, Zoonosis y otras áreas del Municipio de Quilmes pueden colaborar y ayudar con las castraciones», pidió.

Desde el grupo detallaron que el problema es que al barrio no llegan las castraciones regularmente: «Tuvimos una jornada hace tres meses pero queremos que una vez al mes, Zoonosis haga un operativo en la sociedad de Fomento de nuestro barrio y que castren. Es la única manera de ir terminado de a poco con tanto abandono».

Periodista – Te invito a seguirme en mis redes

Comparte esta noticia: