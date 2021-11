Vecinos de La Ribera se expresan contra la instalación del Ecoparque

Algunos ciudadanos de La Ribera de Quilmes han mostrado su malestar ante la construcción del Ecoparque ya que lo califican como un «basural a cielo abierto».

«LOS VECINOS DE LA RIBERA LE DECIMOS NO A LA INSTALACION DE UN BASURERO A CIELO ABIERTO .

NO AL COMPLEJO SOCIOAMBIENTAL ECOPARQUE QUILMES propuesto por el Municipio de Quilmes» arranca el comunicado que realizaron los vecinos.

«El Tratamiento de la Basura es un gran problema en las grandes Ciudades, uno de los proyecto que trajeron al conurbano fue el CEAMSE que en la realidad trajo muchísimos inconvenientes insolubles y el problema de los Residuos sigue y se agrava con la densidad de la población, y el poco cuidado del medio ambiente que se produce en estos grandes asentamientos del conurbano» continúa el análisis.

COMUNICADO

En Quilmes hay más de 300 basurales a cielo abierto y, en particular, el área comprendida por esta selva

marginal se encuentran numerosos microbasurales, enterramientos clandestinos y quemas de residuos,

que contaminan el ambiente y generan problemas de salud en los vecinos.

En lo que creíamos que iba a traer una gran solución generar una planta de tratamiento de residuos,

generando un reciclaje, nuevas materias primas, trabajo para la gente de la zona, resulto no ser así,

comenzando porque el proyecto que plantea el Municipio, se ubica en La Ribera del Rio de La Plata entre las calles Italia que es la Av. costanera, cuya extensión seria hasta la costa de Bernal, y la Av. Otamendi, hoy el ingreso turístico a la Costa, el Taller Regional Quilmes y el monte costero que rodea al Canal Monteagudo, usado como el pluvial general de la Ciudad.

Aunque la instalación del establecimiento dentro del Partido de Quilmes pueda considerarse

beneficiosa el lugar de implantación del mismo NO es el adecuado ya que los problemas colaterales

demasiado importantes e IRREPARABLES.

Según el Proyecto presentado por el Municipio, hay temas básicos que no se tuvieron en cuenta

como ser;



Se ubicaría en una zona que es RESERVA NATURAL, protegida por Leyes nacionales y ordenanzas municipales, no teniendo en cuenta que está a 18 cuadras del centro de la ciudad donde esta la Catedral y la plaza principal de la ciudad.

No se ha tenido en cuenta que se instalara a 1000 m de la toma de agua potable principal de la

ciudad.

No se ha consultado a los vecino de la zona aledañas.

No se tuvo en cuenta el movimiento de camiones de basura que transitaran por la Av.

Otamendi que es el ingreso a nuestra Costa Turística.

Se harán montículos de basura a cielo abierto, llamados en el proyecto “Compostaje”, los

cuales serán de gran dimensión, provocando contaminación a el suelo y el agua de la zona y

generando olores irrespirables para los vecinos, y todas sus consecuencias sanitarias

irreparables.

El proyecto consta con una guardería infantil que estaría ventilando hacia el basurero a cielo

abierto.

No se verifico la línea de Alta tensión que pasaría por dentro del predio del proyecto.

En resumen, quieren convertir la Ribera de Quilmes y su reserva natural en un Basurero a cielo abierto

del conurbano, ya que otros distritos podrían tirar su basura acá.

No nos oponemos a un proyecto bien pensado con características similares, ubicado en lugares acordes,

con características industriales.

“LOS VECINOS EXIGIMOS UNA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN RESPONSABLE DE LA RESERVA NATURAL DE QUILMES POR Y PARA TODA LA POBLACIÓN”.

Los vecinos queremos disfrutar de un ambiente sano, según lo establecido por la Constitución Nacional y también en la Provincial.