[VIDEO] Brutal asalto de motochorros: «Quedate quieta o te pego un tiro»

Una mujer fue atropellada violentamente por un motochorro este sábado por la tarde. Mientras caminaba, el delincuente subió a la acera, la golpeó y le robó todas sus pertenencias. El hecho sucedió en la calle Moreno entre Castelli y Matheu, en el barrio Villa Las Rosas de Quilmes Este, y quedó grabado por una cámara de videovigilancia de la cuadra.

La víctima de la historia, Estefanía, explicó detalladamente lo sucedido: «Me caí muy fuerte contra el piso, por suerte no estoy fracturada. Salí de mi casa, guardé las llaves en la mochila, inmediatamente él dobla, frena adelante mío y me dijo que me quedara callada o me pegaba un tiro. Yo empiezo a correr desesperadamente y a gritar”, relató la joven, que terminó entregando sus pertenencias para que no le hagan daño