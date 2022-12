Violento asalto a mano armada en almacén de Villa Itatí

Un joven fue víctima de un violento robo mientras atendía un comercio ubicado en inmediaciones de la villa Itatí de Bernal Oeste. El delincuente lo amenazó con un revólver, le pegó un culatazo en la cabeza y hasta disparó un tiro al techo cuando vio el poco dinero que había en esos momentos en la caja registradora.

El terrible caso de inseguridad ocurrió en pleno mediodía de este miércoles en un almacén de la calle Yapeyú entre Montevideo y Chacabuco . Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, la víctima se encontraba armando unos pedidos que debía entregar en el barrio y cuando se dirigió al depósito entró detrás suyo un ladrón con la cara tapada por un pasamontañas y empuñando un revólver de grueso calibre en la mano.

“Me dijo ‘dame toda la plata’, le indiqué que se fijara en la caja, que no había mucho. Se ve que no fue suficiente, así que me pegó un culatazo y dio un tiro al techo”, relató el joven encargado que remarcó: “Hoy la puedo contar”. En los videos puede verse al hampón completamente sacado, que toma por el cuello al chico y revolea por los aires la caja registradora.

Finalmente, el ladrón arrancó los cables de los servidores de las cámaras y escapó llevándose la mochila de la víctima, una cartera, auriculares y algunas botellas de vodka. En tanto, la víctima cuestionó el accionar de la policía y la inseguridad que se vive en la zona cada día.