VIRAL: La tildaron de «Mili-Pili» y para demostrar su valentía se grabó con su Iphone en Quilmes Oeste

Una joven se filmó caminando las calles de Quilmes Oeste y lo subió a TikTok. El video se hizo rápidamente viral y ya superó el millón de reproducciones. Tras la lluvia de críticas, hizo un descargo.

Todo comenzó cuando una tiktoker recibió varios comentarios en donde la calificaban como «mili-pili». Este término, usado por los jóvenes, hace referencia a una chica de clase alta, que suele ser creída y expone sus bienes, entre otras cosas. Es el sinónimo de «cheta».

Tras esto, la usuaria Lulitavaz, quiso demostrar que no encajaba en lo que se le atribuía, y se grabó cuando caminaba por las calles de un barrio del oeste quilmeño. «Me dijeron Mili-Pili y para demostrarles que no, vine a Quilmes Oeste, un barrio re picado y estoy caminando en la calle con un Iphone 11 y no me roban» dijo en el video.

«A ver si los que me critican se animan, una verdadera Mili-Pili no podría hacer esto», concluyó.

Tras viralizarse el video, las críticas no tardaron en llegar. «Tan picado no es Quilmes, pasá por la puerta del Apache», comentó un usuario. «Andá a caminar al Monte o a La Cañada si sos tan picante», señaló otro.

Al día siguiente, la usuaria grabó otro video haciendo un descargo y pidiendo disculpas. «Ya saliendo del personaje, quiero aclarar que no soy así en la vida real y pedir disculpas a todas las personas que ofendí. Mi intención era hacer humor y no me salió» confesó la joven.

«Me costó comprarme el Iphone, lo compré laburando, si me lo robaban no iba a poder comprarme otro». «Estuve mal en andar jodiendo con el teléfono porque la calle está jodida» agregó.