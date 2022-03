Vive con sus hijos en una fábrica abandonada y pide ayuda: El Municipio aclaró que se le brindó pero fue rechazada

Una mujer que escapó de una situación de violencia de género, ahora vive con sus cinco hijos en una fábrica abandonada de Bernal Oeste en condiciones inhumanas y pide desesperadamente ayuda a las autoridades municipales, quiénes en las últimas horas emitieron un comunicado informando que se le intentó brindar asistencia pero fue rechazada

Julia es una más de las miles de mujeres en Argentina que sufre violencia de género. Cansada de los maltratos, tomó la decisión de huir junto a sus hijos. Sin tener un lugar donde ir, desde hace dos semanas vive en una fábrica ubicada en las calles Zapiola y Camino General Belgrano, donde anteriormente funcionaba un frigorífico.

«Vivo escondida. Estoy muy cansada, quiero que me ayuden y vean como estoy, mi marido me pega, me quemó la mano, tengo la rodilla golpeada… Estamos viviendo en el piso rodeados de mosquitos, sin tener un plato de comida. Quiero que vean como vivo y me ayuden con mis hijos, se los pido por favor» relató la víctima, y detalló cómo son las condiciones inhumanas donde vive: «Improvisamos una parrilla en el piso para calentar lo que consigamos en una olla que es lo único que tenemos. Al no tener baño hacemos las necesidades en un tacho» comentó indignada.

Según indicó al medio quilmesadiario, al poco de tiempo de instalarse allí fue visitada por dos agentes municipales que le acercaron alimentos, frazadas y le habrían prometido un alquiler temporario en una casa, hecho que hasta el momento no ocurrió. «No volvieron más. Necesito colchones en forma urgente y alimentos. No tenemos nada para comer» sostuvo Julia, quién convive con sus cinco hijos de 5,10,13,15 y 23 años (siendo este último el que la ayuda económicamente con changas)

Respecto a la escolarización de los menores, Julia logró anotarlos en una escuela de San Francisco Solano para que no pierdan el año lectivo, por lo que sería de vital importancia la donación de útiles escolares, zapatillas y guardapolvos, entre otros elementos.

LA «CC ARI» PIDIÓ LA INTERVENCIÓN URGENTE DEL MUNICIPIO

Esta mañana, el concejal Walter Fernandez y la Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Mónica Frade, solicitaron formalmente a las Secretarías de Niñez y Desarrollo Social y a la de Mujeres y Diversidades, que intervengan con urgencia en el caso. «No tienen alimentos, luz, gas, agua, camas ni ropa; están expuestos a roedores, insectos, mosquitos y a la intemperie. La Municipalidad de Quilmes no puede mirar para otro lado» indicaron

COMUNICADO DEL MUNICIPIO

Sobre el caso, en las últimas horas el Municipio de Quilmes emitió un comunicado informando lo siguiente:

1. Se está en conocimiento y con intervención de manera interdisciplinaria y fundamentalmente desde dos áreas: la Secretaría de Mujeres y Diversidades y la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social.

2. No se pueden dar datos precisos, ni sobre la identidad familiar, ni sobre las líneas de intervención en función de respetar y preservar la intimidad del grupo, entendiendo a cada uno de sus integrantes como sujetos de derecho. Sin embargo, cabe destacar que en el plano de las respuestas inmediatas se están llevando adelante una serie de asistencias de elementos de primera necesidad, desde el primer contacto.

3. En relación a la situación de violencia manifestada, se asesoró y se ofreció acompañamiento y se arbitraron los medios necesarios para disponer de un ingreso a un refugio para mujeres en situación de violencia por motivos de género. Sin embargo, la mujer no quiso acceder a ese dispositivo.

4. Entendiendo que, como sujeto de derechos tiene la posibilidad y el derecho de decidir, posteriormente se le ofrecieron otros dispositivos de alojamiento, a los que la mujer se niega a aceptar.

5. Se continúan las líneas de intervención de manera periódica a los fines de seguir trazando las mejores estrategias posibles para velar por los derechos de la familia.