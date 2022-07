Viven amenazados por su vecino y temen por su vida por la inacción de la Justicia

Vecinos de Villa La Florida denuncian que un sujeto que tendría antecedentes penales los tiene amenazados de muerte, como represalia ante denuncias que le hicieron ante la policía. Temen que el sindicado cumpla con sus palabras, mientras que la Justicia no les da respuesta ni contención.

Según indicó Paola, hija de los jubilados que viven amenazados en su casa de la calle 879 entre 850 y 849, todo comenzó luego de que su padre denunciara al vecino por el presunto robo de una costosa máquina. “Desde entonces este delincuente pasó a hacerme la vida imposible a mí y a toda mi familia. Tanto él como su pareja son conocidos en el barrio por robar hasta las mascotas de los vecinos”, aseguró la mujer.

También indicó que “se la pasan agrediendo, gritando en la vía pública, tomando alcohol todo el día por que no trabajan. No se puede dar ni escuchar aulas virtuales, ni exámenes a las criaturas porque insultan muy fuerte, se les pide que bajen la voz y gritan más. Puse más cámaras al ver que no se podía trabajar en casa, los denunciamos en la fiscalía y estamos a la espera”.

“Mientras tanto esta persona amenaza a mi familia de muerte: afirma que ¡‘ya mató a uno’! y le levanta la mano a mi padre jubilado. Pedís ayuda a la policía y nada. No se puede seguir viviendo así, no se puede estar en paz ni trabajar, no se puede hacer nada ya”, lamentó la hija de las víctimas, quien comenzó con las denuncias el año pasado y aún no obtuvo respuesta.