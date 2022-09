5 plataformas de streaming más recomendadas

Cuando llega el fin de semana y lo único que buscan las personas es aprovechar momentos de ocio para poder relajarse y uno de los pasatiempos que ha ganado fuerza en la última década son las series.

Las plataformas de streaming no solo comenzaron como un antiguo videoclub de forma virtual para ver las películas que desees, sino que dieron un vuelco hacia la digitalización de los contenidos y fueron agregando diferentes elementos a sus sitios. Para poder contar con esto sin dudas es necesario un dispositivo, con el que la mayoría de las personas cuentan ya sea una Tablet, un celular o una computadora, por ejemplo, tener planes de internet acordes y luego solo queda sentarse a disfrutar de Disney Plus o Netflix, dos de las más destacadas.

Sin lugar a dudas que Netflix ha sido quien revolucionó en lo que respecta a las plataformas de streaming y con presencia en casi 200 países y más de 220 millones de usuarios que disfrutan su amplio catálogo de contenido. La velocidad de los planes de internet con los que cuentan los usuarios, se vuelve sumamente importante para poder obtener el mejor funcionamiento de dicha plataforma, por lo que es necesario contratar una buena calidad de servicio.

A fines de 2020, Disney Plus tuvo su desembarco en el mundo de las plataformas de streaming, aportándole a los usuarios un amplio catálogo que contaba con la exclusividad de todos sus productos, y reconocidos en el mundo entero, pero también de Marvel, Pixar, Star Wars y con documentales de la mano de National Geographic. A través de estas asociaciones es que el mundo Disney amplió su carta, realizando series basadas en personajes característicos de las diferentes marcas que reunió.

La más antigua de las plataformas más reconocidas en la actualidad del mercado se encuentra Prime Video, de Amazon, que desde el 2006, cinco años antes que Netflix, ofrece este servicio, aunque con un catálogo bastante más acotado que las dos mencionadas anteriormente, y sin tanta difusión en nuestro país. Con la serie de Diego Armando Maradona, logró sumar suscripciones en el país que pudo ver la recreación, mediante la ficción, del astro del fútbol

mundial nacido en nuestro suelo.

La industria cinematográfica fue encontrando en las plataformas de streaming una nueva posibilidad de poder llegar a mayor cantidad de público, dejando un poco atrás a los usuarios de la televisión por cable, para las series, y el cine, en el caso de las películas. HBO MAX tuvo su desembarco con un catálogo pura y exclusivamente original, con diferentes documentales, especiales y films como Matrix o Batman, que fueron de los últimos éxitos estrenados por la productora a cargo de Warner Bros.

Por último, siguiendo en la misma línea que la plataforma nombrada anteriormente, la multinacional estadounidense de medios de comunicación Paramount, asociado a Viacom que en nuestro país cuenta con Telefé, llegó con Paramount Plus. Todo el contenido proveniente de tanto de la CBS Corporation, como así también de Viacom, se encuentra en el catálogo que les ofrece a los usuarios tanto de películas, series y documentales de la marca.

El que cambió la forma de ver videos en internet

YouTube no entra en la categoría de plataforma de streaming, pero no deja de ser uno de los sitios con mayor cantidad de videos, una de las herramientas más poderosas con las que se puede contar en la actualidad. No obstante, es indispensable destacarlo como un sitio más de visualización de videos, aunque cuenta con algunas diferencias específicas con las plataformas de streaming que lo dejan marginado.

Los sitios web como YouTube no permiten poder llevar adelante todo el trabajo de analítica, que, si realizan las plataformas de streaming, brindándole al usuario contenido relacionado con lo que acostumbra a consumir. Otra de las grandes diferencias es que en los portales no es posible poder gestionar el contenido para los usuarios, es todo más libre, mientras que en las plataformas cuentan con diferentes categorías, ordenando un poco todo lo que se ofrece.

Si buscás que hacer en tus ratos de ocio y no te querés mover de la cama o el sillón, estas son algunas de las opciones para poder aprovechar.