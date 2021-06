Gustavo Charra: «Me parece desafortunado convocar a una juntada en Plaza Serrano»

El comerciante y empresario gastronómico quilmeño, Gustavo Charra, dialogó con InfoQuilmes y expresó su postura sobre la convocatoria que desde las cámaras del sector organizan en Plaza Serrano (ver nota).

Tras ser consultado sobre el acto de rebeldía de sus compañeros de rubro, sostuvo «Cada uno tiene derecho a manifestarse cuando, como y con quien quiera. Yo no voy a participar porque no me parece afortunado convocar a una juntada en éstos momentos. Los gastronómicos hemos hecho un esfuerzo enorme cerrando temprano y los que trabajamos durante la noche nos tuvimos que reconvertir. Llevamos varios meses acumulando deudas, tratando de mantener las fuentes de trabajo y con los establecimientos al borde de la quiebra. En este momento, cuando el plan de vacunación está acelerando y el gobierno nos ha dado una mano, que quieran hacer una juntadera me parece desafortunado e irresponsable y roza lo que es la politización de la pandemia«

Con respecto al cumplimiento de las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno, expresó «Se debe respetar el esfuerzo enorme e inconmensurable que hemos hecho los gastronómicos. Estamos de acuerdo en que tenemos que bajar la circulación, pero todos. Nosotros cumplimos a rajatabla lo que nos pidieron para que eso suceda, pero después vemos que se arman ferias que explotan de gente sin ningún tipo de control o ver a cientos de personas alrededor de un colegio privado abrazados sin barbijo pidiendo la clases presenciales».

«Un error gigante fue que las nuevas restricciones se impusieran desde el viernes, ya que el domingo no pudimos pagar los sueldos de nuestros empleados. Sinceramente no se quién los asesora. Las cámaras están haciendo juntadas en Plaza Serrano en vez de decirle al Gobierno que cierren desde el lunes porque sino el domingo no podemos pagar los sueldos. Me parece que el gobierno debe respetar a los gastronómicos y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo como lo está haciendo toda la sociedad. Lo importante es no politizar la pandemia y que nadie quiera satisfacer su apetito político en nombre de todo el sector gastronómico» afirmó tajantemente

Para finalizar, Charra brindó su opinión sobre el panorama político que atraviesa tanto el país, como la provincia y el municipio: «Yo no estoy en el gobierno pero me siento parte del proyecto Nacional y Popular. Creo que se han hecho muchas cosas bien y otras no tanto, entonces nos merecemos una gran autocrítica puertas adentro. Se han cometido errores pero era una situación muy compleja ya sea a nivel municipal, provincial y nacional. Creo que en Provincia es donde más se ha acertado y los demás tendremos que ir reviendo, sobretodo a nivel municipal. No nos podemos quedar de brazos cruzados ni tolerar muchos errores porque la gestión de Martiniano Molina terminó con el 40% de los votos, me parece que tenemos que estar afilados y no podemos descansar en tonterías ni cometer errores no forzados» concluyó