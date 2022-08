Mateo regresó de Bariloche y comenzará el tratamiento contra el Síndrome de Guillain-Barré

Finalmente la noticia más esperada llegó durante la tarde de hoy. Mateo, el niño de 7 años oriundo de Quilmes que se encontraba vacacionando con su abuela y su tía en Bariloche cuando le detectaron una extraña enfermedad, regresó con sus padres Daniela y Eric.

Todo comenzó el sábado 29 de Julio, cuando el joven transitaba su tercer día en la ciudad patagónica y comenzaron a notarlo desganado, con mucho cansancio y dolor en sus extremidades, por lo que lo llevaron al Hospital Interzonal de Bariloche. Tras permanecer un día internado, su cuadro comenzó a empeorar y luego de realizarle estudios de todo tipo, lograron detectar que Mateo estaba transitando el «Síndrome Guillain-Barré», un trastorno poco frecuente en el cual el propio sistema inmunitario de una persona daña sus neuronas y causa debilidad muscular y a veces parálisis.

El caso se volvió viral ayer luego de que su madre hiciera público el desesperado pedido para recaudar una suma cercana a los dos millones de pesos para cubrir los gastos del traslado en un avión sanitario (que incluye además un acompañante, pilotos, personal médico y de terapia a bordo) de forma privada, ya que el mismo debía ser urgente porque en el nosocomio de Bariloche no contaban con las herramientas necesarias para tratarlo y la familia no podía lidiar con la burocracia que muchas veces suele tener este tipo de trámites.

En poco más de 24 horas, la familia alcanzó la cifra necesaria. «Estoy tan contenta que no sé como agradecerle a la gente. Prácticamente sin ellos no tendría a mi hijo acá, no tengo más que palabras de agradecimiento. Ellos nos motivaron e hicieron posible esto», relató la madre a InfoQuilmes.

Tras gestiones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en las primeras horas del día de hoy se confirmó una cama en el Hospital Naval de Buenos Aires y posteriormente el traslado aéreo garantizado por su cobertura médica a cargo de la Sociedad Gremial de Vareadores. El avión sanitario arribó a la ciudad de Bariloche minutos antes de las 17 horas y regresó con Mateo a Buenos Aires pasadas las 19 horas, para luego trasladarlo al Hospital Naval donde permanecerá internado.

Respecto al dinero recaudado, Daniela confirmó que será utilizado para el costoso y largo tratamiento que deberá afrontar Mateo, y en caso de que sobre, se donará a alguna causa solidaria que lo requiera.

Qué es el Síndrome de Guillain-Barré

El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad a partir de la cual las células del sistema inmunitario atacan a un componente del sistema nervioso periférico, la mielina (capa aislante que recubre las neuronas y conduce los impulsos nerviosos), y provoca debilidad muscular y parálisis, según precisa el sitio web del Centro Fleni.

Entre los síntomas más habituales por esta patología aparecen la debilidad muscular, leve pérdida sensitiva, sensación desagradable sin causa aparente y abolición de los reflejos tendinosos. En casos leves, suele ocurrir una recuperación completa en algunas semanas, pero en los más severos pueden persistir secuelas paralíticas y puede necesitarse asistencia mecánica respiratoria.

Sobre el tratamiento, en los casos leves se puede lograr la recuperación por los propios medios del paciente, pero los más severos se puede requerir la intervención con inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis, según explica la citada fuente.